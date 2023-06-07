В Харьковской области заявили о взрывах у аммиакопровода

Возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, шесть хлопков были зафиксированы около насосной станции возле села Максютовка. При этом аммиака в воздухе не обнаружили, ситуация находится под контролем местных властей.

Накануне Синегубов заявил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

Отмечается, что российская сторона настаивает на возобновлении транзита по аммиакопроводу Тольятти – Одесса в рамках зерновой сделки. Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается.