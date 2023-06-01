В ООН сообщили об ограничении Россией регистрации судов в рамках зерновой сделки

Россия проинформировала Совместный координационный центр (СЦК) об ограничительных мерах на регистрацию судов, которые следуют в украинский порт Южный. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 1 июня.

Известно, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не возобновится экспорт российского аммиака.

Вместе с тем он отметил, что с 22 мая количество регистраций сократилось с трех до двух.

Также представитель генсека организации подчеркнул, что ООН обеспокоена замедлением продвижения зерновой сделки. По его словам, это наблюдается в период с апреля по май. Резюмируя, Дюжаррик заявил, что ООН оценивает ситуацию, как серьезную.

Ранее в этот день пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла заявила, что стороны черноморской инициативы ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов.

29 мая глава МИД РФ отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.