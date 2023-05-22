Зерновая метка: ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк (РСХБ) к системе SWIFT. Рестрикции могут быть смягчены или сняты только после того, как конфликт на Украине завершится, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. При этом подсоединение РСХБ к SWIFT остается одним из пяти основных требований российской стороны в рамках черноморской инициативы, продленной до 17 июля включительно. Как подчеркнули в МИД РФ, если они не будут выполнены, через два месяца сделка завершится. В Госдуме уверены, что Запад не пойдет на уступки российской стороне; это может произойти лишь в том случае, если РФ продемонстрирует результат в рамках СВО.

Изменчивый ЕС

18 мая истекал срок действия зерновой сделки, причем практически до последнего было непонятно, согласится ли Россия продлить черноморскую инициативу. Дело в том, что, по заявлениям Москвы, с момента подписания документов выполнялась только часть, касающаяся вывоза украинской сельхозпродукции, а вот прогресс по меморандуму между РФ и ООН о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки практически отсутствует.

«В западных столицах, а также на площадках ООН много и громко говорится о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода. Эти задачи прямо и подробно прописаны в меморандуме Россия – ООН, выполнение которого планомерно саботируется Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном», — подчеркнули в МИД России.

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Тем не менее Москва согласилась на продление стамбульских договоренностей, теперь зерновая сделка действует до 17 июля включительно. Однако для российской стороны по-прежнему критически важной составляющей остается выполнение нескольких «системных» аспектов, в том числе переподключение Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT, от которой его отсоединили в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Впрочем, Брюссель пока что не намерен идти на этот шаг, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине, — заявил он, добавив, что рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится.

Говоря непосредственно о стамбульских договоренностях, Стано отметил: «единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море», остается СВО. К тому же, по его словам, конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности».

— Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей, — напомнил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

При этом 18 мая, говоря о возможности подключения Россельхозбанка к SWIFT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прорабатываются варианты, «эквивалентные разблокированию», есть надежды.

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Примечательно, что полгода назад в Еврокомиссии заявили, что ЕС услышал позицию Москвы, а именно ее просьбу восстановить Россельхозбанк в системе SWIFT, и рассмотрит эту возможность.

«Известия» также направили в РСХБ запрос о том, ведет ли банк переговоры с европейскими странами или Брюсселем о переподключении к этой финансовой системе.

Справка «Известий» Черноморская инициатива была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Первый документ этой зерновой сделки — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Соглашение предусматривает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Действие этого документа должно было закончиться в ноябре прошлого года, однако соглашение несколько раз продлевали, сейчас договоренности действуют до 17 июля включительно. Вторая часть пакета — Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Он был подписан между РФ и ООН. Согласно документу, всемирная организация должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих РФ экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия этого соглашения — три года.

Риски непродления

Зерновая сделка уже долгое время находится в подвешенном состоянии, причем игнорирование положений меморандума для Москвы становится всё более принципиальным моментом.

Так, помимо переподключения РСХБ к SWIFT, к пяти «системным» задачам, которые непременно должны быть выполнены, относятся поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, «реанимирование» аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также разморозка активов российских компаний.

«Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, в РФ указывают и на проблемы с «гуманитарной составляющей» сделки, поскольку за девять месяцев ее существования лишь 2,5% зерна из украинских портов попали к нуждающимся странам. К слову, по данным ООН, из 30,3 млн т сельхозпродукции, вывезенной в рамках черноморской инициативы, около 64% получили пять стран: Китай (7 млн т), Испания (5,4 млн т), Турция (3,1 млн т), Италия (2 млн т) и Нидерланды (1,8 млн т).

Вместе с тем стоит отметить, что Брюссель и Москва по-разному воспринимают подписанные в Стамбуле договоренности: если для России это единый пакет, то ЕС видит их как разные документы, поскольку «у этих соглашений разные составы подписантов».

Как заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, продление зерновой сделки еще на два месяца выглядит как вынужденный шаг со стороны России.

— На самом деле, как я понимаю, большой радости от продления сделки нет хотя бы потому, что ее условия, касающиеся РФ, не выполнены, причем это самая главная проблема для нас. Но, с другой стороны, отказаться от зерновой сделки мы тоже не можем. Самое прагматичное обстоятельство заключается в том, что нам надо все-таки, пользуясь этой зерновой сделкой, отправлять на экспорт свое собственное зерно, — отметил он в беседе с «Известиями».

Политик признал, что РФ сейчас не получает всей выгоды, которую могла бы, не будь санкций. Однако даже в этой ситуации урожай нуждается в сбыте, констатировал депутат.

Вместе с тем дальнейшее продление черноморской инициативы будет зависеть от того, что на тот момент будет на рынке зерна, что будет с урожаем, как пройдут эти два месяца с точки зрения реального сбыта, а также как будет складываться ситуация на Украине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Чем слабее наши результаты, тем больше к нам претензий и тем меньше желание и стремление учитывать наши интересы, — признал Затулин.

При этом, по словам парламентария, сейчас нет никаких оснований рассчитывать на то, что Запад пойдет на уступки и начнет выполнять требования российской стороны, касающиеся соблюдения меморандума. Это может случиться лишь в том случае, если РФ «продемонстрирует результат на поле боя», так как никакие уговоры Москвы или ссылки на ранее заключенные договоренности с Западом не работают, заключил политик.