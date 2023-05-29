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Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Если по зерновой сделке всё останется как есть, ее продление не будет иметь смысла. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается дальнейшей судьбы этой черноморской инициативы, мы уже комментарии такие делали. Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует», — сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что из 30 млн т, вывезенных в рамках зерновой сделки из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

При этом, подчеркнул Лавров, меморандум России и ООН не выполняется вообще. Он добавил, что у Москвы есть возможность экспортировать российскую агропромышленную продукцию, минуя механизмы этого меморандума. Однако если бы генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу удалось выполнить условия данного соглашения, это оказало бы серьезное положительное влияние на мировой рынок продовольствия и удобрений.

Министр также напомнил о том, что год назад Евросоюз (ЕС) арестовал в своих портах около 300 тыс. т удобрений из РФ, необходимых для ведения сельского хозяйства.

«Недавно даже кто-то из африканских лидеров сказал, что без снятия барьеров на пути российских удобрений на будущий год Африку ждет голод», — указал он.

Глава российского МИДа указал, что РФ еще в августе прошлого года предложила бесплатно передать весь арестованный груз нуждающимся странам. Однако на то, чтобы отправить первую партию в африканскую страну Малави, ушло около полугода.

По словам Лаврова, в ближайшие дни Кения также получит 300 тыс. т российских удобрений. По такой же схеме удобрения из России будут получать еще несколько стран.

«Но процесс движется крайне медленно, и здесь мы не можем расценить действия Евросоюза и его членов как прямой саботаж задач, которые стоят в сфере продовольственной безопасности», — заключил министр.

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Ранее, 26 мая, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части стамбульской сделки.

До этого, 25 мая, в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками».

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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