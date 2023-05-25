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МИД РФ предупредил о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта

МИД: зерновой сделке придется искать альтернативы при невыполнении требований России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». Об этом 25 мая заявили в МИД РФ.

«Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда, с куда большими внутренними и внешними издержками», — говорится в комментарии ведомства.

В качестве альтернативы МИД РФ привел наземные «коридоры солидарности» Евросоюза (ЕС), по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками»

Отмечается, что на фоне невыполнения договоренностей комментарии представителей ООН, продолжающих призывать продлить зерновую сделку, выглядят парадоксально. При этом Украина подчеркивает свои сугубо коммерческие интересы.

В МИДе обратили внимание на то, что третий пункт «черноморской инициативы» четко прописывает «содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный». Тем временем в хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 тыс. т «украденного у нас аммиака, который украинцы не дают вывезти». В связи с этим возникают вопросы касательно причин задержки российского аммиака, учитывая тот факт, что украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться.

Зерновая метка: ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Может ли нежелание Запада выполнять требования РФ привести к отказу от стамбульских соглашений

Ранее, 22 мая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей. Таким образом он прокомментировал нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

21 мая в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами Группы семи, стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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