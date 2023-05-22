Песков назвал неконструктивным нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Нежелание Евросоюза (ЕС) переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина [генсека организации Антониу] Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников. Это действительно осложняет этот процесс, осложняет выполнение российской части черноморской инициативы, черноморской сделки», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что контакты по сделке продолжатся, так как сделка продлена на два месяца. Песков подчеркнул, что это непродолжительный срок и он «достаточно быстро завершится».

О том, что ЕС пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к SWIFT, ранее в этот день «Известиям» заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По его словам, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после завершения конфликта на Украине.

Между тем в понедельник источник заявил, что Турция и ООН ведут переговоры с западными странами для устранения препятствий оплаты российской продукции в рамках зерновой сделки. По словам информатора, процесс сложный, но переговоры продолжаются.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.