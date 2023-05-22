Источник сообщил о переговорах Турции по снятию препятствий для оплаты продукции РФ

Турция и ООН ведут переговоры с западными странами для устранения препятствий оплаты российской продукции в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, источник «РИА Новости», знакомый с переговорами.

«Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки», — сказал он.



По словам источника, процесс сложный, но переговоры продолжаются. Он указал, что есть понимание того, что нужно для беспрепятственной работы механизма.

Ранее, 19 мая, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что проблемы, с которыми столкнулась Москва в рамках зерновой сделки, до сих пор не решены. По его словам, действующие сложности с взаиморасчетами, фрахтом и страхованием морских судов усложняют исполнение инициативы.

До этого, 18 мая, МИД РФ сообщил, что зерновая сделка (черноморская инициатива) продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

Отмечено, что пять «системных» задач должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия – ООН, прогресса по которым всё еще нет, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозка активов российских компаний.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.