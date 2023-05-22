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Источник сообщил о переговорах Турции по снятию препятствий для оплаты продукции РФ

«РИА Новости»: Анкара ведет переговоры с Западом о снятии препятствий для оплаты продукции РФ
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Турция и ООН ведут переговоры с западными странами для устранения препятствий оплаты российской продукции в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, источник «РИА Новости», знакомый с переговорами.

«Сейчас мы совместно с ООН ведем переговоры с западными странами, в основном, с США и Великобританией, чтобы устранить препятствия в финансовых операциях, когда российская продукция получит доступ на мировые рынки», — сказал он.

По словам источника, процесс сложный, но переговоры продолжаются. Он указал, что есть понимание того, что нужно для беспрепятственной работы механизма.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Как в Стамбуле закончились переговоры по черноморской инициативе

Ранее, 19 мая, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что проблемы, с которыми столкнулась Москва в рамках зерновой сделки, до сих пор не решены. По его словам, действующие сложности с взаиморасчетами, фрахтом и страхованием морских судов усложняют исполнение инициативы.

До этого, 18 мая, МИД РФ сообщил, что зерновая сделка (черноморская инициатива) продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

Отмечено, что пять «системных» задач должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия – ООН, прогресса по которым всё еще нет, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозка активов российских компаний.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

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