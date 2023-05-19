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Патрушев указал на невыполнение требований РФ в рамках продления зерновой сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Проблемы, с которыми столкнулась Россия в рамках зерновой сделки, до сих пор не решены. Об этом заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев 19 мая на совещании в Сыктывкаре.

«Усложняющие зерновую сделку факторы — это действующие сложности с взаиморасчетами, это сложности с фрахтом, со страхованием морских судов», — пояснил Патрушев.

Секретарь СБ РФ также добавил, что в этой связи достигнуты положительные результаты экспорта.

«Это во многом результат и нашего с вами диалога, и система господдерждки, и конечно же, уровень высочайшего профессионализма и гибкости наших российских трейдеров», — резюмировал Патрушев.

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Ранее, 18 мая, МИД РФ сообшил, что зерновая сделка (черноморская инициатива) продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

Отмечено, что пять «системных» задач должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия – ООН, прогресса по которым всё еще нет, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозка активов российских компаний.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля прошлого года в Стамбуле.

Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — это соглашение между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

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