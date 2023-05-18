Урожайный ход: РФ намерена экспортировать 55–60 млн т зерна

Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на барьеры во внешней торговле . Об этом Владимир Путин заявил 18 мая на совещании, посвященном этой теме. По его словам, в прошлом году поставки достигли $41,6 млрд . При этом РФ также способна покрыть и свои потребности по основным видам продовольствия, причем самообеспеченность по зерну превышает 185% , отметил Владимир Путин. Насколько в России вырос урожай и какие меры поддержки нужны аграриям — в материале «Известий» .

«За новейшую историю такого не было»

На следующий день после официального подтверждения российской стороной продления зерновой сделки Владимир Путин собрал совещание о весенних полевых работах в России . Встреча проводилась в режиме видео-конференц-связи, однако рядом с президентом был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Предварительные итоги работы российских аграриев в прошлом году впечатлили: по данным президента, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022-го составил 110,2%, а урожай зерна и вовсе достиг почти 158 млн т. «За новейшую историю такого не было» , — констатировал глава государства.

В целом РФ способна покрыть свои потребности по всем основным видам продовольствия , заметил Владимир Путин: к примеру, самообеспеченность по растительному маслу составляет 211%, по зерну — 185,4%, по рыбе — 153%, по сахару — 103,2%, по мясу — 101,6%, по картофелю — 93,4%, по овощам — 89,2%, по молоку — 85,7%.

Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Кремле во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

По данным Дмитрия Патрушева, общая посевная площадь в этом году превысит 85 млн га, полевые работы идут штатно . При этом в условиях внешних ограничений важно обеспечить все потребности российских аграриев , в том числе фермерских хозяйств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнил глава РФ. «Они должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая возможность использования таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат», — сказал президент.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота сказал «Известиям», что существующие меры поддержки для аграриев эффективны . В частности, он коснулся востребованности льготного кредитования, о котором во время совещания упомянул и президент. Сегодня, по словам фермера, в регионах кончаются лимиты на выдачу таких займов даже на время сезонно-полевых работ. « Не нужно ничего нового выдумывать, это — проблема, и нужно, чтобы это продолжало работать », — подчеркнул общественник.

— Говоря о геополитике, самое главное — это зерновая сделка . Нужно обеспечить экспорт зерна, чтобы вывоз был. Это то, что беспокоит и аграриев, чтобы ситуация, как в прошлом году, не повторилась, когда часть зерна лежит, а продать нельзя. Мы, колхозники, тоже бенефициары зерновой сделки. Это для нас важно, чтобы могли вывозить свое зерно на экспорт , — пояснил Олег Сирота.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца при четком понимании, что они будут решающими в ее дальнейшей судьбе , сказал 18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, ее задача — обеспечение продовольственной безопасности прежде всего в беднейших странах. Он напомнил, что меньше 3% зерна, которое из украинских портов в рамках черноморской инициативы было поставлено на мировые рынки, попало в беднейшие страны . Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул: продление не связано с внутриполитической ситуацией в Турции , где 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Ранее некоторые эксперты допустили, что Москва могла согласиться на пролонгацию соглашений в целях якобы поддержать турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентское кресло.

Справка «Известий» Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось: один раз на 120 дней, второй — на 60. Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года. В марте Москва согласилась продлить работу черноморской инициативы на 60 дней, подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, отмене ограничений на страхование, перестрахование и обеспечении доступов в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и, наконец, о разблокировке счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции. Действие сделки подходило к концу 18 мая. Президент Турции 17 мая объявил о ее пролонгации на два месяца, позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это заявление.

«Урожай точно совершенно должен быть достойным»

Впрочем, президент призвал аграриев «не расслабляться», несмотря на рекордный урожай зерновых, высокие показатели по самообеспеченности, хорошие результаты на внешних рынках и лидерство по продажам пшеницы . По его словам, сельхозотрасль требует к себе самого серьезного внимания и « урожай точно совершенно должен быть достойным ».

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

« Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году . В предыдущем, 2021-м, было $37,1 млрд. Все-таки рост приличный. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, и мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь» , — сказал Владимир Путин.

По словам Дмитрия Патрушева, сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. Он также анонсировал, что с 1 июня пошлина на вывоз зерна из РФ будет скорректирована. Ожидается, что по итогам 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022-го — 30 июня 2023-го) экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн т , сказал Владимир Путин.

Олег Сирота утверждает, что такой показатель вполне достижим даже при условии «нерекордного» урожая . Более того, фермер считает, что, вероятно, объем и вовсе получится превысить . Однако успехи экспорта опять же зависят от реализации зерновой сделки и его транспортировки, подчеркнул он.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Из-за санкционного давления агропром столкнулся с уходом западных компаний с российского рынка , которые поставляли сельхозтехнику и запчасти, констатировал Дмитрий Патрушев. Однако теперь «львиную долю занимают поставки техники нашей братской Белоруссии» , подчеркнул министр. За последние годы сельхозпроизводство в России стало высокотехнологичным, и « самое главное, чтобы мы и дальше шли по пути развития отрасли », заключил президент.