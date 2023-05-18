Урожайный ход: РФ намерена экспортировать 55–60 млн т зерна
Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве, несмотря на барьеры во внешней торговле. Об этом Владимир Путин заявил 18 мая на совещании, посвященном этой теме. По его словам, в прошлом году поставки достигли $41,6 млрд. При этом РФ также способна покрыть и свои потребности по основным видам продовольствия, причем самообеспеченность по зерну превышает 185%, отметил Владимир Путин. Насколько в России вырос урожай и какие меры поддержки нужны аграриям — в материале «Известий».
«За новейшую историю такого не было»
На следующий день после официального подтверждения российской стороной продления зерновой сделки Владимир Путин собрал совещание о весенних полевых работах в России. Встреча проводилась в режиме видео-конференц-связи, однако рядом с президентом был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Предварительные итоги работы российских аграриев в прошлом году впечатлили: по данным президента, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022-го составил 110,2%, а урожай зерна и вовсе достиг почти 158 млн т. «За новейшую историю такого не было», — констатировал глава государства.
В целом РФ способна покрыть свои потребности по всем основным видам продовольствия, заметил Владимир Путин: к примеру, самообеспеченность по растительному маслу составляет 211%, по зерну — 185,4%, по рыбе — 153%, по сахару — 103,2%, по мясу — 101,6%, по картофелю — 93,4%, по овощам — 89,2%, по молоку — 85,7%.
Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Кремле во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ
По данным Дмитрия Патрушева, общая посевная площадь в этом году превысит 85 млн га, полевые работы идут штатно. При этом в условиях внешних ограничений важно обеспечить все потребности российских аграриев, в том числе фермерских хозяйств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнил глава РФ. «Они должны получить всю необходимую поддержку от государства, включая возможность использования таких инструментов, как льготное кредитование, субсидии, авансирование затрат», — сказал президент.
Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота сказал «Известиям», что существующие меры поддержки для аграриев эффективны. В частности, он коснулся востребованности льготного кредитования, о котором во время совещания упомянул и президент. Сегодня, по словам фермера, в регионах кончаются лимиты на выдачу таких займов даже на время сезонно-полевых работ. «Не нужно ничего нового выдумывать, это — проблема, и нужно, чтобы это продолжало работать», — подчеркнул общественник.
— Говоря о геополитике, самое главное — это зерновая сделка. Нужно обеспечить экспорт зерна, чтобы вывоз был. Это то, что беспокоит и аграриев, чтобы ситуация, как в прошлом году, не повторилась, когда часть зерна лежит, а продать нельзя. Мы, колхозники, тоже бенефициары зерновой сделки. Это для нас важно, чтобы могли вывозить свое зерно на экспорт, — пояснил Олег Сирота.
Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца при четком понимании, что они будут решающими в ее дальнейшей судьбе, сказал 18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, ее задача — обеспечение продовольственной безопасности прежде всего в беднейших странах. Он напомнил, что меньше 3% зерна, которое из украинских портов в рамках черноморской инициативы было поставлено на мировые рынки, попало в беднейшие страны. Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул: продление не связано с внутриполитической ситуацией в Турции, где 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Ранее некоторые эксперты допустили, что Москва могла согласиться на пролонгацию соглашений в целях якобы поддержать турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентское кресло.
«Урожай точно совершенно должен быть достойным»
Впрочем, президент призвал аграриев «не расслабляться», несмотря на рекордный урожай зерновых, высокие показатели по самообеспеченности, хорошие результаты на внешних рынках и лидерство по продажам пшеницы. По его словам, сельхозотрасль требует к себе самого серьезного внимания и «урожай точно совершенно должен быть достойным».
«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году. В предыдущем, 2021-м, было $37,1 млрд. Все-таки рост приличный. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, и мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь», — сказал Владимир Путин.
По словам Дмитрия Патрушева, сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение. Он также анонсировал, что с 1 июня пошлина на вывоз зерна из РФ будет скорректирована. Ожидается, что по итогам 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022-го — 30 июня 2023-го) экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн т, сказал Владимир Путин.
Олег Сирота утверждает, что такой показатель вполне достижим даже при условии «нерекордного» урожая. Более того, фермер считает, что, вероятно, объем и вовсе получится превысить. Однако успехи экспорта опять же зависят от реализации зерновой сделки и его транспортировки, подчеркнул он.
Из-за санкционного давления агропром столкнулся с уходом западных компаний с российского рынка, которые поставляли сельхозтехнику и запчасти, констатировал Дмитрий Патрушев. Однако теперь «львиную долю занимают поставки техники нашей братской Белоруссии», подчеркнул министр. За последние годы сельхозпроизводство в России стало высокотехнологичным, и «самое главное, чтобы мы и дальше шли по пути развития отрасли», заключил президент.