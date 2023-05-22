ЕС не станет переподключать РСХБ к SWIFT до завершения конфликта на Украине

Евросоюз пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк (РСХБ), к системе SWIFT. Как заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после завершения конфликта на Украине.

«Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на <спецоперацию> России на Украине», — подчеркнул он.

По словам Стано, единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море, остается спецоперация РФ.

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей», — добавил представитель Евросоюза.

Россия согласилась на продление зерновой сделки еще на два месяца — до 17 июля включительно. Вместе с тем, Москва настаивает на исполнении меморандума, подписанного РФ и ООН — второго документа, подписанного в рамках Стамбульских соглашений.

В частности, как напомнили в российском МИДе, речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, «реанимировании» аммиакопровода Тольятти — Одесса, разморозке активов компаний РФ, а также поставке запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля прошлого года. Тогда было подписано два соглашения. Первое — между Россией, Турцией, ООН и Украиной касалось создания безопасных морских коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна. Второе же — это меморандум между РФ и ООН «о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», рассчитанный на три года.

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Зерновая метка: ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT