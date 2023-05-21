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Сюжет:

МИД РФ назвал санкции Запада причиной кризиса продовольствия в мире

МИД: санкционное давление G7 на Россию вызвало кризис продовольствия и энергии в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Механизм санкционного давления, созданный странами «группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. Об этом заявили в воскресенье, 21 мая, в МИД России, комментируя прошедший в Хиросиме саммит лидеров G7.

«Созданный «семеркой» механизм коллективного санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. <...> От возводимых барьеров на поставки российской продовольственной продукции страдают наиболее нуждающиеся страны», — говорится в Telegram-канале министерства.

Как отметили в ведомстве, несостоятельность претензий стран «группы семи» на роль всемирного гаранта финансовой и экономической стабильности стала окончательно очевидна всем еще в кризисные 2008–2009 годы. При этом международные события последних лет также показывают, что «семерка» не способна предложить что-либо созидательноe.

«Объединение превратилось в «инкубатор», где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность. Потом они навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона», — добавили в МИДе.

Саммит G7 прошел в Хиросиме 19–21 мая. За день до его окончания страны приняли итоговое коммюнике. В нем в том числе говорится о планах направить усилия на срочное разрешение продовольственного кризиса.

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Ранее, 19 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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