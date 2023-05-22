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В Госдуме прокомментировали нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Гаврилов — о зерновой сделке: Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 22 мая заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей.

Таким образом он прокомментировал нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

«Решения по такого рода сделкам принимаются с учетом многих факторов и обстоятельств. То, что одно из важных для России требований собираются проигнорировать, говорит фактически об отсутствии заинтересованности у стран Запада в обеспечении более стабильных условий функционирования мирового продовольственного рынка. Главными пострадавшими будут наиболее бедные страны мира», — сказал депутат.

По его мнению, такие действия приведут к провоцированию нищеты, и за это западные страны тоже несут ответственность.

«На Западе политические амбиции ставят выше гуманитарных целей. При принятии решения о дальнейшем продлении зерновой сделки это будет учтено Россией. Российский парламент сделал всё, чтобы обеспечить безупречность и эффективность этой сделки в части разблокировки как расчетных, так и страховых механизмов», — заключил Гаврилов.

Зерновая метка: ЕС не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Может ли нежелание Запада выполнять требования РФ привести к отказу от стамбульских соглашений

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ заверил, что контакты по сделке продолжатся, так как сделка продлена на два месяца. Песков подчеркнул, что это непродолжительный срок и он «достаточно быстро завершится».

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

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