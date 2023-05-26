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В МИДе заявили о завершении зерновой сделки в случае отсутствия доступа РСХБ к SWIFT

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин 26 мая в эфире «Россия 24».

«У нас речь идет о трансакциях, при переподключении Россельхозбанка к SWIFT — этого нет, и последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?» — сказал Вершинин.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части Стамбульской сделки.

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Накануне в МИД РФ сообщили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками».

22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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