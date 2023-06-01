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Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекций судов

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Стороны черноморской инициативы ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов. Об этом заявила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла 1 июня.

Вместе с тем она отметила, что в четверг инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились.

«Участники инициативы продолжают дискуссии с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и проведения новых инспекций», — подчеркнула Палла в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, ранее, в начале мая, турецкие СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщали, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции. По данным ООН, в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось. Речь идет в среднем о 2,9 в день против четырех ежедневных инспекций в апреле.

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29 мая глава МИД РФ отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

До этого, 26 мая, МИД РФ предупредил, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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