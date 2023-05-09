СМИ узнали о возобновлении инспекции судов в рамках «зерновой сделки»

Инспекции судов в рамках «зерновой сделки» возобновились, сообщил 9 мая Telegram-канал гостелеканала Турции TRT Haber со ссылкой на турецкое минобороны.

«Источники в министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и «зерновой коридор» перезапущен в результате инициатив Турции», — говорится в сообщении.

По данным ООН, в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось. Речь идет в среднем до 2,9 в день против 4 ежедневных инспекций в апреле. В частности, в минувшее воскресенье и в понедельник досмотры не проводились.

Ранее, 5 мая, ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации надеются, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент Россия оценивает продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.