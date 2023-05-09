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В ООН сообщили об отсутствующем экспорте удобрений по Черному морю

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На сегодняшний день в рамках черноморской инициативы не были реализованы поставки удобрений. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил офис координатора ООН по зерновой сделке.

«Сейчас в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тыс. т зерна и продовольствия. Инициатива также предусматривает экспорт удобрений, включая аммиачные. До сих пор такого экспорта не было», — говорится в заявлении международной организации.

Там же приводится статистика экспорта, который упал на 29% в апреле, тогда как в феврале и марте показатели росли — на 12% и 6% соответственно. В мае в ООН отметили снижение числа досмотров судов, участвующих в инициативе, в среднем до 2,9 в день против 4 ежедневных инспекций в апреле.

Кроме того, по данным ООН, к настоящему моменту было экспортировано 29 798 277 т продукции, но только 595 169 т были доставлены судами Всемирной продовольственной программы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

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Ранее, 5 мая, ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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