Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»

В расследовании диверсии на «Северных потоках» появились новые данные. Шведские эксперты спустя месяц поисков нашли на месте взрывов посторонние предметы и следы взрывчатки на них. Таким образом подтверждается высказанная в Кремле версия о том, что взрыв на «Северных потоках» — это теракт. «Известия» вспомнили о том, как развивались события.

Как взорвали «Северный поток» и «Северный поток – 2»

О практически одновременном подрыве российских газопроводов стало известно в ночь на 26 сентября. Беспрецедентные повреждения подтвердились на обеих нитках «Северного потока» и одной — «Северного потока – 2», в рабочем состоянии осталась только одна нитка. Отметим, что к моменту диверсии газ по российским трубопроводам в Европу не поступал: «Северный поток – 2» так и не был введен в эксплуатацию, а прокачку по «Северному потоку» сократили в феврале 2022 года и полностью остановили 31 августа. В трубах оставался только технический газ — его и сняли на видео после взрывов.

ЧП произошло на фоне дефицита топлива и кратного роста цен на газ в Европе. В июне ЕС впервые в истории импортировал больше американского сжиженного газа, чем российского трубопроводного. Цены на него весной подскочили до $3800 за тысячу кубометров, летом немного опустились, но расходы европейских предприятий и потребителей на энергию продолжали оставаться беспрецедентно высокими. С приближением холодов европейцы всё чаще стали выходить на митинги, требуя преодолеть энергетический кризис и запустить СП-2.

Загадка о трубе Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard

До конца прошлого года «Северный поток» оставался основным маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Средняя цена на топливо в 2021 году составляла $274 за тысячу кубометров. В 2021 году на него пришлось более трети поставок, а пиковая мощность достигала 167 млн куб. м газа в день. Предполагалось, что «Северный поток – 2», который планировали запустить весной 2022 года, снизит цены на газ в Европе.

Что в России думают о подрыве «Северных потоков»

В России взрывы практически сразу назвали спланированной диверсией. Президент России Владимир Путин охарактеризовал их как акт международного терроризма, бенефициарами которого стали Польша, Украина и США. По словам президента, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», которые руководствуются только своими геополитическими амбициями. «Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов», — заявил Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Загадка о трубе Фото: Global Look Press/Tt/Johan Nilsson

В начале октября Швеция провела собственное расследование на месте взрывов, но отказалась передавать его результаты России. А российских специалистов больше месяца не пускали в шведские воды. Когда же судну Nord Stream AG удалось собрать данные, стало известно, что часть газопровода длиной около 250 м полностью уничтожена.

Как замешаны Великобритания и США в подрыве «Северных потоков»

Спустя время после взрывов стали появляться подробности диверсии на «Северных потоках». Самой громкой из них оказался «британский след», ведущий к экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс. По версии Минобороны РФ, представители подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море. Позже эту информацию подтвердили СМИ. Оказалось, что Трасс отправила СМС-сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах. Спустя несколько часов над местом диверсии пролетал американский самолет-разведчик. В Лондоне от причастности к взрывам отреклись, а США традиционно предложили свою помощь в расследовании.

Загадка о трубе Фото: Global Look Press/SULUPRESS.DE/Joerg Waterstraat

Также в ноябре стало известно, что накануне взрывов около «Северных потоков» находились два крупных судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Что известно о подрыве «Северного потока»

17 ноября служба госбезопасности Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках». Рядом с местом ЧП были обнаружены остатки взрывчатки и посторонние предметы. По словам шведского прокурора, результаты предварительного следствия покажут, можно ли кому-нибудь предъявить подозрение в совершении преступления. Пока у шведского правосудия данных об исполнителях и заказчиках нет.

В Кремле призвали не останавливаться и найти того, кто стоит за этим подрывом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прежде чем говорить о ремонте газопроводов, необходимо дождаться полной оценки ущерба российским магистралям.

Загадка о трубе Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Когда будут ремонтировать «Северный поток»

Сегодня вопрос о ремонте и перезапуске «Северных потоков» остается открытым. Европейские политики продолжают настаивать на отказе от российских энергоносителей, но параллельно наращивают закупки нефти. В России же подчеркивают, что ремонт «Северного потока» возможен только в случае его дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности и займет много месяцев.

С точки зрения «Газпрома» строительство еще двух ниток «Турецкого потока» для расширения мощности будет предпочтительнее по срокам, экономической эффективности и безопасности, чем восстановление поврежденных ниток «Северных потоков», пояснил «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Тем более что Анкара подтвердила планы в 2023 году начать строительство газового хаба. По оценкам экспертов, как минимум до 2025 года Европе будет сложно полностью заменить российский трубопроводный газ на СПГ, потому что на мировом рынке просто нет достаточных объемов свободного сжиженного газа.