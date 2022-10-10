Швеция отказалась передавать РФ итоги расследования взрывов на СП и СП-2

Швеция отказывается передавать РФ результаты расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

«В Швеции наши предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, относится и к данному случаю», — цитирует политика Reuters в понедельник, 10 октября.

6 октября служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков».

Осмотры дна Балтийского моря и мест, где произошли утечки, проводились 1 и 2 октября полицией и сотрудниками спецслужб. Также действия кооперировались с сотрудниками береговой охраны, вооруженных сил Швеции и полицейского управления Швеции. Курирует расследование прокуратура Управления национальной безопасности Швеции.

Кроме того, 6 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что предложение России о поставке газа по неповрежденной нитке «Северного потока – 2» подтверждает непричастность РФ к взрывам на газопроводах.

Утечку газа обнаружили 26 сентября в Балтийском море сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Сообщалось, что всего повреждены три нитки системы.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны.

30 сентября президент России Владимир Путин назвал теракты на нитках «Северного потока» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры. Между тем в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках».