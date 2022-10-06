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В Кремле усомнились в объективности расследования терактов на СП без России

Песков: Россия сожалеет, что ее не хотят привлекать к расследованию терактов на «Северных потоках»
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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По дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП-2), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 октября.

По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

«По дипломатическим каналам довели нашу точку зрения, что такая позиция вызывает сожаление», — заявил Песков.

Утечка была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — СП и СП-2. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Тогда бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский разместил в Twitter фотографию поверхности моря с поднимающимся со дна газом, сопроводив ее словами: «Спасибо, США».

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28 сентября газета Tagesspiegel сообщила, что согласно предположению немецких спецслужб, после произошедшего ЧП нитки СП и СП-2 навсегда останутся непригодными для использования.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на прозвучавшие в феврале слова президента США Джо Байдена о том, что США «покончат» с СП-2 в случае, если Россия «вторгнется на Украину», предположил, что за инцидентом может стоять Вашингтон. 30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях СП.

5 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет. Однако, как отметил Уоллес, поскольку происшествие случилось в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, ничего нельзя будет сделать, чтобы остановить ее.

6 октября замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

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