В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северные потоки». Об этом в среду, 5 октября, сообщила газета The Telegraph.

«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», — заявил Уоллес в интервью изданию.

По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

Однако, как отметил Уоллес, поскольку происшествие случилось в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, ничего нельзя будет сделать, чтобы остановить ее.

«Юридический статус газопровода таков, что он находится в экономической зоне как Швеции, так и Дании, и в международных водах. Если русские захотят провести расследование или помочь с этим, вы ничего не сможете сделать, чтобы их остановить», — подчеркнул Уоллес.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования на газопроводах и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал на то, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток».

Накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на «Северном потоке – 2» продолжаются, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м. В службе также отмечали, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время. 3 октября Швеция приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».