Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава делегации РФ в Вене предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву
Мир
Дипломат Гаврилов заявил о подстрекательстве Киева Западом к отказу от переговоров
Мир
В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»
Мир
ЕС планирует официально запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ
Мир
Умерла итальянский модельер Франка Фенди
Мир
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Мир
В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией
Армия
Глава Курской области раскритиковал условия в воинских частях региона
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС
Мир
Новак заявил о готовности поставлять газ по «Северному потоку — 2»
Мир
Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года
Сюжет:

В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»

В Минобороны Великобритании хотят исключить Россию из расследования по «Северным потокам»
0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северные потоки». Об этом в среду, 5 октября, сообщила газета The Telegraph.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», — заявил Уоллес в интервью изданию.

По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

Однако, как отметил Уоллес, поскольку происшествие случилось в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, ничего нельзя будет сделать, чтобы остановить ее.

«Юридический статус газопровода таков, что он находится в экономической зоне как Швеции, так и Дании, и в международных водах. Если русские захотят провести расследование или помочь с этим, вы ничего не сможете сделать, чтобы их остановить», — подчеркнул Уоллес.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования на газопроводах и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал на то, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток».

Накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на «Северном потоке – 2» продолжаются, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м. В службе также отмечали, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время. 3 октября Швеция приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022