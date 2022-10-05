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Песков назвал обязательным участие РФ в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Песков заявил об обязательном участии России в следствии по авариям на «Северных потоках»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Swedish Coast Guard
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Участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя. Об этом заявил в среду, 5 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается сотрудничество с российской стороной. Мы будет ждать сообщений, считаем, что участие российской стороны должно быть обязательным», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос о том, означат ли запрет береговой охраны Швеции на передвижение морских судов в радиусе пяти морских миль от аварии недоступность этой зоны для «Газпрома» и его подрядчиков.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал на то, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах проекта «Северный поток» в Балтийском море.

Он назвал полезным обсуждение диверсии на «потоках» в Совбезе ООН 30 сентября. Тогда прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. При этом расследование должно вестись с участием России, подчеркнул Вершинин.

Накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на «Северном потоке – 2» продолжаются, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м. В службе также отмечали, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили о стабилизации давления в местах повреждений на «Северных потоках». В компании уточнили, что сейчас ведутся работы по откачке газа из неповрежденной нитки «Северного потока – 2» для того, чтобы специалисты смогли провести обследование ее целостности. Закачка газа в газопровод начнется как только будет принято решение о начале поставок по СП-2.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

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