Песков назвал обязательным участие РФ в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя. Об этом заявил в среду, 5 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается сотрудничество с российской стороной. Мы будет ждать сообщений, считаем, что участие российской стороны должно быть обязательным», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос о том, означат ли запрет береговой охраны Швеции на передвижение морских судов в радиусе пяти морских миль от аварии недоступность этой зоны для «Газпрома» и его подрядчиков.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин указал на то, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах проекта «Северный поток» в Балтийском море.

Он назвал полезным обсуждение диверсии на «потоках» в Совбезе ООН 30 сентября. Тогда прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование. При этом расследование должно вестись с участием России, подчеркнул Вершинин.

Накануне береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на «Северном потоке – 2» продолжаются, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м. В службе также отмечали, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время.