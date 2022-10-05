МИД РФ призвал к международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах проекта «Северный поток» в Балтийском море. Об этом 5 октября в ходе пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат назвал полезным обсуждение диверсии на «потоках» в Совбезе ООН 30 сентября.

«Понятно, что не было принято решений, но прозвучало общее мнение о том, что это диверсия и необходимо расследование», — сказал замминистра

Россия поддерживает это мнение, но расследование должно вестись с ее участием, подчеркнул Вершинин.

«Важно подключение к этому расследованию Германии», — заключил он.

Ранее в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что диверсия на «Северных потоках» является актом международного терроризма, последствия которого могут значительно ударить по европейцам. По его мнению, произошедшее выгодно для США.

4 октября Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках».

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Расследование обстоятельств аварии начали Швеция и Дания.