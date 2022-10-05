В Совбезе РФ назвали аварии на СП-1 и СП-2 актом международного терроризма

Диверсия на «Северных потоках» является актом международного терроризма, последствия которого могут значительно ударить по европейцам. Об этом предупредил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Отдельно хочу обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта. Совершенная диверсия на газопроводе «Северный поток» 1 и 2 — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — подчеркнул он во время своего выступления в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму в среду, 5 октября.

Как напомнил Патрушев, ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа. Он сравнил ту ситуацию с терактами на СП-1 и СП-2.

«Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов», — заявил он.

Секретарь Совета безопасности РФ сказал, что «Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий».

«Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб», — отметил Патрушев.

4 октября Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках».

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

В этот же день в Кремле привели слова президента РФ Владимира Путина насчет подрыва СП-1 и СП-2. Глава государства в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов.

Тем временем в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG отметили, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнутся после окончания расследования полицейскими на месте и снятия оцепления. Позже отмечалось, что процесс может занять 20 рабочих дней.