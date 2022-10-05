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В Совбезе РФ назвали аварии на СП-1 и СП-2 актом международного терроризма

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: диверсия на «Северных потоках» — акт международного терроризма
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Диверсия на «Северных потоках» является актом международного терроризма, последствия которого могут значительно ударить по европейцам. Об этом предупредил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По диверсии следствие: что стало причиной аварий на «Северных потоках»
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«Отдельно хочу обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводного транспорта. Совершенная диверсия на газопроводе «Северный поток» 1 и 2 — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — подчеркнул он во время своего выступления в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму в среду, 5 октября.

Как напомнил Патрушев, ЦРУ с помощью завербованных диверсантов в свое время подорвало нефтепровод в Никарагуа. Он сравнил ту ситуацию с терактами на СП-1 и СП-2.

«Напомню, что схожая ситуация произошла в 1983 году. Тогда завербованные ЦРУ диверсанты организовывали атаки против Никарагуа, приведшие, в том числе, к подрыву нефтепровода в одном из портов», — заявил он.

Секретарь Совета безопасности РФ сказал, что «Вашингтон отказался участвовать в разбирательстве, сославшись на отсутствие у суда полномочий».

«Кроме того, американцы заблокировали соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб», — отметил Патрушев.

4 октября Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках».

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

В этот же день в Кремле привели слова президента РФ Владимира Путина насчет подрыва СП-1 и СП-2. Глава государства в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов.

Тем временем в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG отметили, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнутся после окончания расследования полицейскими на месте и снятия оцепления. Позже отмечалось, что процесс может занять 20 рабочих дней.

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