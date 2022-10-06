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Служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков»

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Служба госбезопасности Швеции (SÄPO) завершила работу на месте утечек на «Северных потоках». Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства в четверг, 6 октября.

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Завершена работа непосредственно около места аварий на газопроводах, отметили в спецслужбе. Полученная информация укрепила подозрения правоохранителей в совершении диверсии.

На основании обследования мест утечек, поднятых на поверхность материалов отмечается, что в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам.

«Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли установить подозреваемых, а затем привлечь их к уголовной ответственности», — уточняется в сообщении.

Осмотры дна Балтийского моря и мест, где произошли утечки, проводились 1 и 2 октября полицией и сотрудниками спецслужб. Также действия кооперировались с сотрудниками береговой охраны, вооруженных сил Швеции и полицейского управления Швеции. Курирует расследование прокуратура Управления национальной безопасности Швеции.

В настоящее время оцепление с места аварии снято.

Ранее, 6 октября, уточняет «Газета.Ru», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» без участия специалистов Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что предложение России о поставке газа по неповрежденной нитке «Северного потока – 2» подтверждает непричастность РФ к взрывам на газопроводах.

Утечку газа обнаружили 26 сентября в Балтийском море сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Сообщалось, что всего повреждены три нитки системы.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны.

30 сентября президент России Владимир Путин назвал теракты на нитках «Северного потока» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры. Между тем в тот же день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках».

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