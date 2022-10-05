Захарова призвала ЕС признать правду о диверсиях на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение России о поставке газа по неповрежденной нитке «Северного потока — 2» подтверждает непричастность РФ к взрывам на газопроводах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале 5 октября.

Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке СП-2 в случае принятия необходимых решений европейскими коллегами относительно сертификации и ограничений на объекте.

«И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придется это сделать и признать — их предали союзники», — отметила Захарова.

Накануне официальный представитель российского МИД заявила, что власти Дании занимают «гадкую» и «противозаконную» позицию в вопросе взрывов на нитках газопровода. Она напомнила, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил об отказе своей страны участвовать в расследовании.

Днем ранее, 3 октября, Захарова также указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП, которое произошло на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.