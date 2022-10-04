Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках»
Мир
Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку
Мир
Американский политик заявил об отсутствии денег у граждан США для помощи Киеву
Мир
Белый дом заявил о готовности рассмотреть предложения от РФ по обмену заключенными
Происшествия
Пожар в общежитии медуниверситета в Саратове потушен
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев
Мир
Пентагон отправит Украине еще системы HIMARS и другие вооружения
Мир
МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву
Армия
Самолету Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Мир
МИД России уличил США в использовании инфраструктуры в космосе в военных целях
Мир
Глава Нацбанка Украины подал в отставку
Сюжет:

Захарова назвала гадкой позицию Дании по ЧП на «Северных потоках»

0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Дании занимают «гадкую» и «противозаконную» позицию в вопросе взрывов на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом она написала 4 октября в своем Telegram-канале.

Диверсии произошедшего: ждать ли совместного расследования аварий СП-1 и СП-2
Почему восстановление обоих газопроводов оказалось под вопросом

Объясняя свою позицию, Захарова напомнила, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод поручил своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном взрывам на газопроводах. Более того, он также обвинил Россию в распространении ложной информации о причастности стран запада к взрывам и заверил, что Дания не будет участвовать в расследовании.

В ответ на это Захарова заявила, что предположения России небезосновательны, так как еще в январе и феврале в США угрожали «проблемами» на газопроводах, в том числе президент Джо Байден.

«Россия вообще начала что-либо говорить на этот счет только после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после обнаружения последствий взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах», — также отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Польша, как и Дания, является членами военного блока НАТО, который контролирует водные территории с газопроводами. Там же, пояснила она, регулярно проходят учения военно-морских сил альянса.

«А всего через несколько дней после диверсии на газопроводах глава Минобороны США Л.Остин восторгался инновационными возможностями американских подводных беспилотников», — напомнила Захарова.

Она также отметила высказывание бывшего сенатора США Ричарда Блэка, который допустил возможность причастности национальных спецслужб к взрывам на газопроводах.

«Между прочим, с критикой позиции Кофода выступили, что характерно, ведущие датские юристы-международники, которые отметили, что в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию как собственника газопроводов от расследования», — резюмировала Захарова.

Накануне официальный представитель МИД РФ также указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП, которое произошло на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022