Новак заявил о готовности поставлять газ по «Северному потоку — 2»

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток — 2». Об этом 5 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак, рассказывая журналистам об итогах прошедшей встречи ОПЕК+ в Вене.

«Да, конечно, возможна (поставка. — Ред.)», — сказал Новак, отвечая на вопрос журналиста.

2 октября вице-премьер РФ рассказывал, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время идет расследование. Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках». Однако МИД РФ напомнил о словах американского президента Джо Байдена избавиться от СП-2.

4 октября стало известно, что Nord Stream 2 AG не может начать обследование поврежденных участков газопровода «Северный поток – 2» из-за отсутствия запрошенных разрешений, срок обработки запроса может превысить 20 рабочих дней. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября сообщил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы есть, но на это потребуется много времени и средств.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в этот же день объяснил, что расследование необходимо, иначе есть риск повторных диверсий.