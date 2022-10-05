В Совфеде объяснили важность международного расследования взрывов на СП-1 и СП-2

Сенатор Карасин: расследование взрывов на «Северных потоках» должно быть проведено, иначе это повлечет другие диверсии

5 октября 2022, 14:13 0

Фото: REUTERS/Danish Defence Command