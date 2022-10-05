В Совфеде объяснили важность международного расследования взрывов на СП-1 и СП-2
Международное расследование причин взрывов на газопроводах проекта «Северный поток» в Балтийском море должно быть проведено, в противном случае это повлечет за собой другие диверсии. Об этом 5 октября «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Международное расследование всего произошедшего является необходимым. Мне кажется, что потом это должно быть выведено по линии ООН, потому что иначе это может послужить хорошим предлогом для дальнейших подобного рода преступлений, которые нарушают атмосферу в международно-экономических и международно-политических отношениях», — сказал он.
Диверсии на «потоках» сенатор назвал проявлением международного бандитизма. Он добавил, что тема должна быть проанализирована в Совете Безопасности ООН.
«Мы должны сделать всё возможное, всё от нас зависящее, чтобы эти шансы возрастали, иначе международное сообщество окунется в водоворот подобного рода провокаций и преступлений на совершенно разных уровнях в совершенно разных регионах», — заключил Карасин.
Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на СП и СП-2.
Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.
Расследование обстоятельств аварии начали Швеция и Дания.
4 октября Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках».