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Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе

Bloomberg: Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поставки российской нефти по морю в Европу резко выросли в середине августа. Об этом 22 августа сообщило агентство Bloomberg.

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«Российские поставки сырой нефти выросли на прошлой неделе, восстановив почти весь предыдущий спад. Морской экспорт европейским покупателям вырос до самого высокого уровня с апреля, поскольку некоторые нефтеперерабатывающие заводы продолжают перерабатывать баррели», — пишет издание.

Поставки нефти выросли до 3,41 млн баррелей в сутки в период с 13 по 19 августа. Весь рост пришелся на Европу. Экспорт в страны Средиземноморья вырос на 140 тыс. баррелей в день, что стало самым большим скачком. Также Россия поставила морем нефть в Шри-Ланку и Египет.

21 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна лишится поставок российской нефти с 1 ноября.

8 августа Bloomberg сообщил о тайных поставках российской нефти в страны юга Европы и Средиземноморья. По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня. Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет РФ на $1 млрд.

2 июня страны Евросоюза приняли шестой пакет санкций против России. В нем введен запрет на морские поставки нефти, но исключен экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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