Вучич напомнил о риске для Сербии остаться без нефти из-за санкций Запада

С 1 ноября Сербия лишится поставок российской нефти в связи с санкциями Запада против России. Об этом 21 августа заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны.

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ — Ред.)», — отметил он.

Ранее, 25 июня, Вучич сообщил, что Сербии во избежание проблем придется искать альтернативные источники импорта нефти из России на фоне антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) на поставку российской нефти танкерами. Вучич, при этом, заверил, что правительство страны уже договорилось с одной из британских компаний о поставке 200 тыс. т дизеля и других ресурсов.

Между тем, указал президент, на сегодняшний момент в стране работают только Нефтяная индустрия Сербии, или НИС, 56,1% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево.

Страны Евросоюза приняли уже шестой пакет санкций против России до этого, 2 июня. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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