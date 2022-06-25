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Вучич спрогнозировал поиск альтернативы российской нефти

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Несмотря на практически самую низкую стоимость энергоресурсов на заправках региона, Сербии во избежание проблем придется искать альтернативные источники импорта нефти из России. Всему виной являются санкции Евросоюза (ЕС) на поставку российской нефти танкерами, заявил в субботу, 25 июня, президент Сербии Александр Вучич.

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«Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур», — передает его слова издание Naslovi.net.

Глава государства указал на то, что в стране остались только Нефтяная индустрия Сербии, или НИС, 56,1% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево. Хоть предприятие и работает на полную мощность, сбои приведут к существенной проблеме. Вучич заверил, что правительство Сербии уже договорилось с одной из британских компаний о поставке 200 тыс. т дизеля и других ресурсов, сообщила «Газета.Ru».

15 июня сербский лидер сообщил о том, что с российскими партнерами были согласованы объемы поставки газа по самой низкой цене — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64–65% количества необходимого Белграду газа.

14 июня Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин и Вучич условились в ходе телефонного разговора, что РФ продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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