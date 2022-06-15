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Россия и Сербия договорились о поставках газа по $360—410

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Цена на российский газ для Сербии составит $360—410 за 1 тыс. куб. м. Об этом сербский президент Александр Вучич сообщил в среду, 15 июня.

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«Мы согласовали с российскими партнерами объемы по самой низкой, очень низкой цене — от $360 до $410 за 1 тыс. куб. м на 64—65% количества необходимого Сербии газа», — цитирует его ТАСС.

14 июня Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС, передает RT.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин и Вучич условились в ходе телефонного разговора, что РФ продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

10 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в отношении России не будут отменены сразу после прекращения спецоперации России, для этого сначала потребуется нормализация обстановки. Шольц также потребовал от Сербии, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям.

В МИД России подчеркивали, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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