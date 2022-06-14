Сербия с ноября не сможет импортировать нефть из РФ из-за санкций ЕС

Сербия с ноября 2022 года не сможет импортировать российскую нефть на фоне санкций Евросоюза. Об этом во вторник, 14 июня, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«С 1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть согласно ныне действующим санкциям, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени», — сообщил глава государства.

Страны Евросоюза приняли уже шестой пакет санкций против России. В этот раз, в частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

10 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в отношении России не будут отменены сразу после прекращения спецоперации России, для этого сначала потребуется нормализация обстановки. Шольц также потребовал от Сербии, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям.

В МИД России подчеркивали, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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