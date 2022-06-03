МИД РФ прокомментировал шестой пакет санкций Евросоюза

Евросоюз, введя шестой пакет санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества. Такое заявление сделал в пятницу, 3 июня, МИД России.

В материале «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», опубликованном на сайте российского МИДа, говорится что Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления.

МИД России подчеркивает, что принятое на заседании Евросовета решение о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти и нефтепродуктов подтверждает, что Евросоюз не готов отказываться от этой «порочной практики», нисколько не считаясь с интересами мирового сообщества.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России считают, что ЕС следует прекратить оттягивать на себя товарные потоки в ущерб развивающимся странам.

По поводу заявления Запада о том, что Россия целенаправленно уничтожает украинское сельское хозяйство, включая сельхозтехнику, зернохранилища и профильную инфраструктуру, в МИД России подчеркнули, что РФ заинтересована, чтобы Украина оставалась самодостаточной страной по продовольственной безопасности, так как это отвечает национальным интересам РФ.

Ранее в этот день стало известно, что Совет стран Евросоюза (ЕС) в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, от системы SWIFT отключены три крупных российских банка; в Европе теперь будет запрещено вещание трех телеканалов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что шестой пакет санкций ЕС не стал большой сенсацией, поскольку частичное эмбарго на нефть начнет действовать не сразу. Россия, по его словам, за это время сможет настроить свой морской экспорт, а Европе в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».