Эксперт Митрахович прокомментировал эмбарго на морские поставки нефти из РФ

Поскольку частичное эмбарго на нефть начнет действовать не сразу, Россия за это время сможет настроить свой морской экспорт. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя утвержденный странами Евросоюза шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти.

По словам эксперта, шестой пакет санкций ЕС не стал большой сенсацией.

«В последние дни все обсуждали подготовку к введению санкций. Вот они (постпреды ЕС. — Ред.) наконец-то проголосовали. Ну, мы всё равно видим самое главное, что текст предполагает не тотальное эмбарго, а частичное. Самое главное, что оно вводится не мгновенно, а через много месяцев. И за эти месяцы России надо настроить морской экспорт», — сказал он.

Как отметил Митрахович, Европе же в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.

Ранее в четверг страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля, вызвав много разногласий по этому поводу. В итоге согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Санкции также предполагают усиление ограничений на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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