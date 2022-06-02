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Эксперт Митрахович прокомментировал эмбарго на морские поставки нефти из РФ

Эксперт Митрахович: Россия может настроить морской экспорт до начала действия нефтяного эмбарго
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Поскольку частичное эмбарго на нефть начнет действовать не сразу, Россия за это время сможет настроить свой морской экспорт. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя утвержденный странами Евросоюза шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти.

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По словам эксперта, шестой пакет санкций ЕС не стал большой сенсацией.

«В последние дни все обсуждали подготовку к введению санкций. Вот они (постпреды ЕС. — Ред.) наконец-то проголосовали. Ну, мы всё равно видим самое главное, что текст предполагает не тотальное эмбарго, а частичное. Самое главное, что оно вводится не мгновенно, а через много месяцев. И за эти месяцы России надо настроить морской экспорт», — сказал он.

Как отметил Митрахович, Европе же в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.

Ранее в четверг страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля, вызвав много разногласий по этому поводу. В итоге согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Санкции также предполагают усиление ограничений на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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