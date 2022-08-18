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Поддать газу: субсидии на перевод машин на метан вырастут вдвое

Кому адресованы льготы на использование голубого топлива в автомобилях
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Государство компенсирует почти половину расходов на покупку и установку газового оборудования автомобилистам, которые переведут свои машины на использование сжатого природного газа (CNG). По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, данные меры позволят поддержать интерес потребителей к этому виду моторного топлива. Газификацию транспорта тормозят слишком маленькое количество заправочных станций, а также бюрократические сложности при согласовании оснащения автомобилей ГБО, отмечают эксперты. Кто может рассчитывать на субсидии от государства при переходе на газ и с какими трудностями сталкиваются владельцы таких машин, выясняли «Известия».

Метановые льготы

Правительство в два раза увеличило размер субсидий на расходы, связанные с переводом автомобилей с бензина на метан. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан, — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Поддать газу
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Изменения приняты в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе, отметили в пресс-службе правительства. Она предусматривает увеличение объемов использования природного газа в качества топлива для автомобилей до 2,7 млрд кубометров к концу 2024 года.

Повышение доли субсидируемых государством расходов на переоборудование автомобиля на метан, безусловно, позволит в долгосрочной перспективе поддержать интерес граждан и предпринимателей к природному газу, отмечают в Минэнерго.

— В предыдущие годы повышающий коэффициент для граждан, а также малых и средних предпринимателей устанавливался ежегодно на каждый год конкретно исходя из текущей конъюнктуры рынка. Теперь же государством бессрочно устанавливается фиксированная двойная ставка субсидии. К примеру, для легкового автомобиля (до 1800 кг) размер государственной субсидии составит 48,6 тыс. рублей, что составляет почти половину (или около 48%) текущей средней стоимости работ по переоборудованию (около 100 тыс. рублей), — сообщил «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, природный газ постепенно завоевывает всё больше сторонников среди автолюбителей как стабильно дешевое и экологически чистое топливо. В среднем в России ежегодно переводят на метан порядка 30 тыс. единиц автомобильной техники, из них около половины — при поддержке государства.

— Это самый быстрорастущий топливный рынок: за последние три года потребление метана в виде моторного топлива выросло на 25%, достигнув отметки в 1,37 млрд кубометров по итогам 2021 года. Для удовлетворения растущего спроса на природный газ в регионах появляется всё больше метановых заправок (АГНКС), строительство большей части которых также поддерживается правительством. Только за прошлый 2021 год в различных регионах страны были построены 133 газовые заправки, — отметил глава Минэнерго в разговоре с «Известиями».

Поддать газу
газ
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Заправок не хватает

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Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что увеличение размера субсидий на перевод автомобиля на метан (CNG) сделает такие машины более популярными у автомобилистов и транспортных компаний. С учетом дополнительных субсидий в размере 30% от стоимости оборудования по программе «Газпрома», которые действуют в ряде регионов, перевод автомобиля на метан становится всё более привлекательным, отметил президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов.

— Следующий шаг навстречу потребителю — возможность перевода на метан техники в возрасте до 15 лет, а это большая часть нашего автопарка, — подчеркнул он.

Развитие транспорта, использующего природный газ в качестве топлива, серьезно тормозит слаборазвитая сеть метановых заправок. По словам исполнительного директора Союза предприятий газомоторной отрасли Мырата Авды Кулиева, сейчас в России действует всего 660 АГНКС.

— Предполагается, что в скором времени откроется еще около 1,2–1,3 тыс. таких заправок, большая часть из которых уже построена и ждет разрешительной документации. Однако даже 2 тыс. АГНКС слишком мало для массового перехода на использование метана в качестве топлива, — считает он.

Для полноценного использования транспорта, работающего на CNG-топливе, в России необходимо не менее 10–12 тыс. метановых заправок, отметил эксперт.

Поддать газу
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Газовая цифровизация

Развитию АГНКС мешает отсутствие информации у газовых компаний о количестве транспорта, работающего на метане и его маршрутах, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, способствовать развитию сети таких заправок позволит цифровизация транспорта, использующего природный газ.

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— Например, можно предложить льготы на проезд таких машин по платным трассам, «привязав» транспондер к автомобилю на метане, одновременно попросив владельцев делиться данными о передвижении машины. Это позволит операторам АГНКС понимать, где такие заправки будут наиболее востребованными, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

Бюрократические препоны

Еще одним фактором, тормозящим развитие газомоторного транспорта в нашей стране, являются трудности в оформлении автомобилей, переоборудованных для работы на таком топливе, отмечает Бургазлиев. Их владельцам необходимо пройти экспертизу, которая даст заключение о безопасности газового оборудования на машине, а затем внести соответствующие изменения в документы на переоборудованный автомобиль в ГИБДД. Чтобы узаконить перевод машины на газовое топливо, но при этом не тратить свое время, автомобилисты нередко обращаются за помощью к посредникам, подчеркнул он.

— В итоге складывается парадоксальная ситуация: большую часть субсидий до нынешнего увеличения автомобилист платил за то, чтобы легализовать переоборудование автомобиля. То есть фактически деньги из бюджета шли в карман посредникам, — отметил Бургазлиев. По его мнению, решить эту проблему может упрощение процедуры оформления необходимых документов на автомобили, работающие на газовом топливе.

Поддать газу
газ
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Забыли про пропан

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Природный газ — дешевое и экологичное топливо, а увеличение субсидий на покупку и установку оборудования для его использования на автомобиль делают этот вид горючего еще более привлекательным, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако в первую очередь эта программа рассчитана на крупные транспортные компании, считает он.

— Большинство легковых автомобилей, использующих газовое топливо, работает не на метане, а на пропане. И при переходе на газ автомобилисты выбирают именно пропан, поскольку он более распространен. При этом речи о предоставлении субсидий при переводе машины на этот вид топлива не идет, — заявил он в беседе с «Известиями».

Без машин не останемся

До недавнего времени модели, работающие на метане, в нашей стране предлагали Scania, Ivecо, MAN, Mercedes-Benz и некоторые другие компаний. В конце прошлого года Renault сертифицировала метановый Logan. С введением санкций большинство иностранных автопроизводителей, приостановили поставки машин в нашу страну или вообще ушли с российского рынка. Однако российские автопроизводители заверили в беседе с «Известиями», что без газовых моделей потребители не останутся.

Поддать газу
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Мы поддерживали и поддерживаем любые меры по популяризации автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В линейке КамАЗа есть модели, использующие метан в качестве топлива, и они пользуются спросом у потребителей. На газовые версии приходится до 15% всех продаж. Поэтому мы не намерены сворачивать программу по их выпуску, — заявил «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Не собираются отказываться от работы над газовыми версиями автомобилей и на «АвтоВАЗе».

— Мы намерены в сотрудничестве с нашим партнером — компанией АТС — продолжать тему разработки и производства автомобилей на компримированном природном газе. Однако на текущий момент основной задачей компании является возобновление производства основного модельного ряда Lada, — сообщил директор по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

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