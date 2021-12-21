Renault начнет продажи новой версии Logan в России

Компания Renault представила новую версию седана Logan для российского рынка, которая может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе (метане). Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба бренда.

Седан Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л.с.) в паре с механической коробкой передач. Для метана предусмотрен баллон емкостью 90 л, который установлен в багажнике. При этом сохранен 50-литровый бензобак. Суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 1 тыс. км.

Отмечается, что главными преимуществами новой версии Logan CNG являются топливная экономичность, а также увеличение запаса хода.

Автомобиль можно будет купить в комплектации Life, в которую входят передние подушки безопасности, аудиосистема, кондиционер и подогрев передних сидений.

В дилерских центрах марки Logan CNG появится в начале 2022 года. Цены пока не объявлены.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, в 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.