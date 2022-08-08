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Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. Об этом 8 августа со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило агентство Bloomberg.

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По его информации, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.

Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

Впервые с февраля российский сорт нефти закупила Греция.

В то же время Румыния и Болгария нарастили закупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, Турция увеличила закупки до максимальных значений за шесть недель.

По данным агентства, всё это свидетельствует о высоких рисках нарушения антироссийских санкций, предполагающих в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года. Общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям сейчас оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет РФ на $1 млрд.

Совет стран Евросоюза (ЕС) 3 июня в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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