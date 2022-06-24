Индия увеличила импорт российской нефти в 50 раз

Индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь. Об этом сообщили в The Economic Times со ссылкой на правительственные источники.

Теперь российское сырье составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. При этом, до 24 февраля показатель не превышал 0,2% от общего объема таких закупок.

«Российская нефть в настоящее время составляет 10 процентов от корзины импорта нефти в Индию в апреле. Сейчас она входит в десятку крупнейших поставщиков», — сказал чиновник журналистам в четверг, 23 июня.

Отмечается, что в прошлом месяце Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака, поскольку нефтепереработчики скупали российскую нефть доступную с большой скидкой после начала спецоперации по защите Донбасса.

По словам источника, нефтепереработчики Индии в мае закупили около 25 млн баррелей российской нефти.

Также в материале говорится, что тем не менее, «закупки энергии в России остаются незначительными по сравнению с общим потреблением Индии». После США и Китая Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, более 85% которой импортируется.

Накануне представитель экономического совета американской администрации Сесилия Роуз заявила, что Китай и Индия могут покупать у России значительно большее количество нефти, чем известно США.

20 июня энергетик Митрахович спрогнозировал России первое место по экспорту нефти в Индию.

В тот же день Reuters со ссылкой на данные таможни КНР сообщало, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос до рекордного уровня. Объем поставок нефти из России в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.