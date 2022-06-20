Reuters сообщило об увеличении импорта нефти из РФ в Китай до рекордного уровня

Импорт нефти из России в Китай в мае вырос до рекордного уровня. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — говорится в материале.

Отмечается, что объем поставок нефти из России в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Как поясняет агентство, такая динамика происходит из-за больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что Индия с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что Москва предложила Дели скидку 30%. Кроме того, Россия принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

6 июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции.