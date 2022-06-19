Reuters сообщил об увеличении импорта нефти из России в Индию в 31 раз

Индия с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 18 июня сообщило агентство Reuters, ссылая на свои источники и неопубликованные данные правительства Индии.

По информации агентства, за указанный период Индия закупила у России уголь на сумму около $331,17 млн, нефти — на $2,22 млн.

Отмечается, что Москва предложила Дели скидку 30%. Кроме того, Россия принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

14 июня сообщалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку. В мае текущего года нефтеперерабатывающие предприятия Индии получали около 819 тыс. баррелей российской нефти. Это стало рекордным значением за все месяцы. В апреле этот показатель составлял всего 277 тыс.

До этого, 6 июня, стало известно, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в первую очередь пострадают страны — потребители сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.