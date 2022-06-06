Independent заявила об удвоении перевозок нефти из РФ после введения эмбарго

После введения нефтяного эмбарго европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов.

«Эксперты заявили, что базирующиеся в Евросоюзе судоходные компании «посмеялись» над планами ввести санкции против России и предупредили, что частичное нефтяное эмбарго не навредит [президенту России Владимиру] Путину. Несмотря на отчаянные попытки лидеров ЕС заблокировать российский экспорт на мировые рынки, европейские компании почти удвоили поставки российской нефти», — говорится в материале.

Издание отмечает, что компании продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. В последние недели нарастили объемы транспортировки по всему миру также судоходные компании, базирующиеся в Греции, на Кипре и на Мальте.

«Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа», — пишет газета.

По мнению экспертов, отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.