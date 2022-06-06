Independent заявила об удвоении перевозок нефти из РФ после введения эмбарго
После введения нефтяного эмбарго европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов.
«Эксперты заявили, что базирующиеся в Евросоюзе судоходные компании «посмеялись» над планами ввести санкции против России и предупредили, что частичное нефтяное эмбарго не навредит [президенту России Владимиру] Путину. Несмотря на отчаянные попытки лидеров ЕС заблокировать российский экспорт на мировые рынки, европейские компании почти удвоили поставки российской нефти», — говорится в материале.
Издание отмечает, что компании продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. В последние недели нарастили объемы транспортировки по всему миру также судоходные компании, базирующиеся в Греции, на Кипре и на Мальте.
«Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа», — пишет газета.
По мнению экспертов, отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.
Страны ЕС 2 июня согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.
Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля, вызвав много разногласий по этому поводу. В итоге согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции.
Комментируя новые санкции, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что Россия сможет избежать негативных последствий санкций, наладив морской экспорт до начала действия нефтяного эмбарго. Европе же в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.
Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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