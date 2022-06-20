Энергетик предрек РФ первое место по экспорту нефти в Индию

Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай и есть предположение, что Москва может убрать Ирак и с первого места по экспорту в Индию — в июне продолжается рост экспорта российского черного золота в азиатские страны. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в понедельник, 20 июня.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР сообщили, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с 2022 годом и до рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков. Отмечалось, что объем поставок российской нефти в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Черное золото поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Bloomberg также рассказал 20 мая, что в мае Китай нарастил импорт российских энергоносителей на 80% в годовом исчислении, до $10,27 млрд, в том числе приобрел рекордное количество сырой нефти, увеличив закупки до $7,47 млрд, что примерно на $1 млрд больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад.

Поставки Пекину в мае выросли до рекордного уровня, так как в настоящее время идет очень масштабное перераспределение импорта нефти из России в Азию, отметил Митрахович.

В текущем году, скорее всего, получится сохранить объемы экспорта, добавил он. Так, вице-премьер Александр Новак заявил 16 июня на ПМЭФ, что Россия уже близка к февральскому уровню добычи нефти.

Энергоэксперт напомнил, что эмбарго Евросоюза на экспорт российской нефти по морю вступает в силу только в конце этого года, поэтому есть время наладить и работу страховщиков, и сотрудничество с другими судоходными компаниями (если, например, греческие будут вынуждены уйти с этого рынка по политическим соображениям).

В идеале нужно сохранить и объемы, и доходы от экспорта, но часть придется пожертвовать из-за скидок до 30% — в основном для Индии, добавил специалист. Главное — схема работает, основные бенчмарки, по которым идут скидки, торгуются на высоком уровне. Также доходность будет зависеть от того, в какой валюте будут поступать доходы — в рублях или в долларах, заключил он.

Ранее в понедельник Reuters сообщило, что Индия с 27 мая по 15 июня нарастила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москва предложила Дели скидку 30%. Кроме того, Россия принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него вошел в том числе и поэтапный отказ стран альянса от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — запрет вступает в силу через шесть месяцев, нефтепродуктов —через восемь месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.