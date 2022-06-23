В США заподозрили Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Китай и Индия могут покупать у России значительно большее количество нефти, чем известно США. Такое мнение в четверг, 23 июня, выразила представитель экономического совета американской администрации Сесилия Роуз в интервью агентству Bloomberg.

«Рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем», — сказала Роуз.

При этом она выразила надежду, что скоро цены на нефть упадут, и это смогут ощутить клиенты американских заправок.

20 июня энергетик Митрахович спрогнозировал России первое место по экспорту нефти в Индию.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР сообщило, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с 2022 годом и до рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков. Отмечалось, что объем поставок российской нефти в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно на четверть выше апрельских показателей. Черное золото поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

За день до этого Reuters сообщило, что Индия с 27 мая по 15 июня нарастила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москва предложила Дели скидку 30%. Кроме того, Россия принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.