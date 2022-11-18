Die Welt назвала два судна у «Северных потоков» перед ЧП разведывательными

Около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи. Об этом сообщила газета Die Welt в четверг, 17 ноября.

По информации издания, директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс высказал мнение, что корабли, вероятно, занимались разведкой. К примеру, чтобы убедиться в отсутствии гражданских или военных судов других государств, «наличие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения». Кроме того, в диверсии также могла быть задействована подводная лодка.

Еще одна версия гласит, что береговая охрана не получала радиосигнал с судов по трем причинам: во-первых, из-за технической неисправности, во-вторых, из-за неблагоприятных погодных условий, в-третьих, экипажи «могли что-то замышлять».

«Все, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность», — заявил офицер военно-морского флота, научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.