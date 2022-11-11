СМИ узнали о нахождении судов с выключенными датчиками перед взрывами на СП
Согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Об этом 11 ноября сообщает издание Wired.
«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — сообщил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки.
Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.
Согласно международному праву, большие суда обязаны устанавливать и использовать автоматические идентификационные системы (АИС), которые транслируют название корабля, местоположение, направление движения, скорость и другую информацию, а также помогают избежать потенциальных столкновений с другими судами. Суда относительно редко выключают АИС. Принято считать, что корабли, которые «уходят в тень», причастны к какой-то тайне, а иногда и нелегальной деятельности, как, например, незаконное рыболовство или современное рабство.
26 сентября сообщалось, что на нескольких нитках «Северных потоков» было зафиксировано падение давления, произошли утечки газа. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.
Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 29 октября сообщил, что, по имеющейся у ведомства информации, представители Военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».
Nord Stream сообщил 2 ноября, что завершили первичный сбор данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции. 10 октября оператор получил разрешение обследовать участок ЧП в водах исключительной экономической зоны Дании.