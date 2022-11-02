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Nord Stream AG завершила сбор сведений на месте взрыва первой нитки «Северного потока»
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Nord Stream AG завершила сбор сведений на месте взрыва первой нитки «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Оператор «Северного потока» (СП) Nord Stream AG закончил первичный сбор данных на месте взрыва первой нитки газопровода. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 2 ноября.

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«По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — говорится в сообщении.

Первые исследования оператором места аварии показали, что на морском дне имеются кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга.

Сообщается также, что участок трубопровода, находящийся между этими кратерами, полностью уничтожен. Разброс фрагментов разрушенной трубы равен не менее 250 м.

Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допущен к обследованию места аварии на газопроводах.

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