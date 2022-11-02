Nord Stream AG завершила сбор сведений на месте взрыва первой нитки «Северного потока»

Оператор «Северного потока» (СП) Nord Stream AG закончил первичный сбор данных на месте взрыва первой нитки газопровода. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 2 ноября.

«По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — говорится в сообщении.

Первые исследования оператором места аварии показали, что на морском дне имеются кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга.

Сообщается также, что участок трубопровода, находящийся между этими кратерами, полностью уничтожен. Разброс фрагментов разрушенной трубы равен не менее 250 м.

Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допущен к обследованию места аварии на газопроводах.