Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»

Российская компания «Газпром» была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в понедельник, 31 октября.

«Мне сегодня Миллер (глава «Газпрома». — Ред.) доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — сказал президент.

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