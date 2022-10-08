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Лавров назвал показательным отказ Швеции и Дании в допуске РФ к расследованию на СП

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» показателен и выгоден США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 8 октября.

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«Показателен и отказ Швеции и Дании допустить российскую сторону и компанию–оператора газопроводов к расследованию диверсии, тогда как в ответ на выраженную американцами готовность «подключиться к процессу» возражений не последовало», — рассказал он газете «Аргументы и факты».

Лавров также добавил, что для «Газпрома» случившееся представляет огромную проблему, так как обе нитки «Северного потока — 2» были заполнены газом и готовы к прокачке.

Министр отметил, что ситуация с газопроводами выгодна США, которые заинтересованы в вытеснении конкурентов с газового рынка Европы.

По его словам, сейчас необходимо провести объективное разбирательство с участием России, чтобы установить все причины произошедшего.

«Очевидно, что среди главных пострадавших Россия и Германия», — резюмировал Лавров.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

Ранее, 5 октября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП.

6 октября замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

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