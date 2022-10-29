Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

Представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков». Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По имеющейся информации, представители подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», — сообщил он на брифинге.

Те же самые военные, по его словам, курировали в городе Очакове Николаевской области подготовку атаки на Севастополь при помощи беспилотников, произошедшей 29 октября.

Конашенков заявил, что девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников были задействованы в атаке на Севастополь.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что они были повреждены из-за взрывов. Известно, что повреждены три нитки системы из четырех.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.